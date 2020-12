Messa in sicurezza del centro di Realmonte, aggiudicato il progetto

Sarà un raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dalla Rtp Ab2 Engineering & Costruzione srl di Catania a eseguire le indagini tecniche che porteranno al progetto per la messa in sicurezza da un punto di vista idrogeologico della zona sud-ovest del centro abitato di Realmonte. A provvedere all'aggiudicazione è la Stuttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

L'area oggetto degli interventi sarà quella di via Udine, a valle dell’asilo comunale: qui la frana in atto ha prodotto lesioni sia nel manto stradale sia alle infrastrutture, tra le quali la scuola elementare di via Palermo.

"Le soluzioni tecniche - dice una nota - prevedono la realizzazione di una palificata in cemento armato per contrastare lo scivolamento del versante e contenere il fenomeno di cedimento. Saranno altresì collocate delle gabbionate oltre a un apposito sistema drenante che faccia confluire in appositi pozzetti le acque provenienti dal pendio".