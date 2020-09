"Progetto happines", il videomaker Bertuccio arriva in città

Si chiama "Progetto happines", ed è un'idea di un reporter italiano, ovvero Giuseppe Bertuccio D'Angelo, un ragazzo di 29 anni, nato e cresciuto a Milano, ma con forti origini siciliane, che il 15 settembre 2019 è partito per un viaggio che lo ha portato a toccare gli angoli più remoti del mondo alla ricerca della formula della felicità.

L'idea è quella di girare un documentario sulla felicità nel mondo. Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, ho ripreso a viaggiare proprio dall'Italia visitando tutte le regioni e incontrando personaggi straordinari per ricordarci o insegnarci cosa vuol dire essere felici nel nostro meraviglioso paese.

"Attualmente mi trovo in Sicilia - dice Giuseppe Bertuccio D'Angelo - la seconda regione del road tour che ha avuto inizio il 21 agosto. Due settimane in terra sicula per intervistare personaggi iconici come l'aragonese Giovanni Cipolla (a Pechino col Pandino)".

Tra le tappe scelte dal videomaker anche Agrigento. Come seguire Happiness? Oltre alle stories su Instagram e agli aggiornamenti su Facebook che il 29enne pubblica quotidianamente, ogni settimana è possibile guardare un video-reportage sul canale ufficiale del progetto su YouTube.

Giuseppe sta proponendo un suo "questionario della felicità" sentendo persone che, per cultura, estrazione sociale e tradizioni sono profondamente diverse tra loro. Il videomaker sta viaggiando a bordo della sua Smart.