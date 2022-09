Valle dei Templi, via alla raccolta dei capperi: diventeranno prodotti a marchio "Diodoros"

La Valle dei Templi sempre più luogo di produzione agricola. Nei prossimi giorni, infatti, una cooperativa sociale, su incarico del Parco archeologico avvierà la raccolta di un prodotto che oltre a crescere rigoglioso tra le antiche vestigia di Akragas "colora" strade e marciapiedi della città: i capperi.

L'ente regionale ha stanziato seimila euro per pagare i componenti della coop che dovranno svolgere le attività di raccolta per la successiva lavorazione sotto sale e conservazione di uno dei prodotti del cataologo "Diodoros" insieme a vino, marmellate, succhi di frutta e altro.

Non è chiaro se si tratti di una tipologia particolare di cappero, se abbia - per la sua crescita all'ombra dei Templi - particolari capacità nutrizionali, ma resta, a quanto pare, un souvenir che i turisti (e non solo) gradiscono particolarmente.