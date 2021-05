Democrazia Partecipata a Canicattì, vince il progetto “CentroCampo"

Verrà rigenerato il campetto di Via Inghilterra” del collettivo DunAccùra

Sarà il progetto di riqualificazione del campetto sportivo di via Inghilterra ad essere finanziato con i fondi destinati alla "Democrazia partecipata". A deciderlo sono stati i voti di 150 tra coloro che si sono recati presso il centro culturale "San Domenico" per esprimere la propria preferenza. Erano tre i progetti in concorso.

La proposta era stata avanzata dal collettivo DunAccùra, composto da Mauro Fontana, Simona Guarneri e Liborio Sacheli.