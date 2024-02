Progetti di pubblica utilità a Ribera, tutto pronto per l’avvio: come fare per partecipare

A Ribera stanno per essere avviati i nuovi progetti di pubblica utilità. Nello specifico verranno coinvolti 168 percettori di ADI e SFL, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, di cui 100 residenti nel Comune di Ribera e 68 negli altri Comuni del Distretto D6 con la seguente suddivisione: 18 Cattolica, 14 Burgio, 13 Montallegro, 10 Lucca Sicula, 7 Villa Franca Sicula e 6 Calamonaci.

I progetti verranno attuati nei seguenti ambiti di intervento: pulizia e spazzamento delle strade, tutela dei beni comuni come servizi di vigilanza e controllo in aree pubbliche (ville, monumenti, parchi, spiagge), portierato nei musei, supporto agli eventi e ai servizi sociali dei Comuni.

L’impegno di partecipazione ai PUC sarà di 16 ore settimanali per 12 mensilità. Nell'ambito del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL), la partecipazione ai PUC determinerà l'accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione pari a un importo mensile di 350 euro, erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS. La mancata partecipazione senza giustificato motivo o l’assenza ingiustificata comporterà la decadenza del beneficio.

Gli interessati devono rivolgersi ai Caf e ai patronati. La partecipazione ai PUC avverrà gradualmente per gruppi nel corso dei 12 mesi.

Questo è quanto è venuto fuori dal cosiddetto “Progetto di Azione Locale (PAL) a seguito di una riunione del Comitato dei sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 6 che si è svolta al palazzo municipale di Ribera. Un tema particolarmente rilevante per la popolazione residente nei 7 Comuni appartenenti al Distretto (Ribera, Cattolica Eraclea, Burgio, Montallegro, Lucca Sicula, Villa Franca Sicula e Calamonaci).

“Il Comitato dei sindaci - ha detto il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo - ha espresso il proprio sostegno e apprezzamento per questo progetto, che rappresenta una risposta concreta e innovativa alle sfide sociali ed economiche che il nostro territorio sta affrontando. Come sindaco del Comune capofila del Distretto sono orgoglioso di essere promotore di questa collaborazione tra i Comuni, che dimostra come sia possibile creare sinergie e opportunità per il bene comune”.

Nel corso del Comitato, Ruvolo, assieme all’assessore ai servizi sociali Rosalia Miceli, ai sindaci dei Comuni del Distretto D6 e all’equipe professionale multidisciplinare del Distretto, ha definito le modalità di attuazione, il numero di partecipanti e gli ambiti di intervento dei progetti di pubblica utilità.