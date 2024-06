Fondi per nuovi asili o interventi di manutenzione: finanziamenti per 12 comuni

Fondi per nuovi asili o per l'adeguamento di strutture esistenti, pioggia di milioni in arrivo nell'Agrigentino. I fondi, stanziati dal ministero per l'istruzione, riguarderanno i centri di Agrigento, Favara, Grotte, Lampedusa e Linosa, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Ravanusa, Realmonte e Ribera.

A fare la parte del leone sarà il capoluogo, con oltre 2 milioni e mezzo di euro finanziati per tre progetti di "riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asilo nido".

Quasi un milione e mezzo e un milione e ottocentomila euro andranno rispettivamente a Favara e a Licata per la realizzazione di una nuova infrastruttura. Poco più di un milione andrà a Palma di Montechiaro per la riconversione di un edificio già esistente ma non destinato ad ospitare asili nido, mentre un milione e centomia euro andranno a Porto Empedocle per interventi di nuova costruzione o ampliamento di strutture esistenti.