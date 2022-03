Accoglienza profughi ucraini, sei persone in arrivo a Grotte

Quattro donne e due bambini, uno dei quali di solo un anno e mezzo arriveranno in provincia di Agrigento dall'Ucraina.

A darne notizia è l'operatore cultura ed ex assessore comunale Beniamino Biondi, persona di fiducia del Governo Ucraino che in questi giorni sta lavorando per agevolare e regolare l'arrivo di profughi nella nostra Isola.

Il gruppo fugge, in particolare, da una città bombardata e con mezzi di fortuna avrebbe raggiunto il confine polacco. E' stato lo stesso Biondi a sostenere economicamente il costo dei biglietti aerei che porteranno le donne e i bambini da Cracovia a Palermo questa sera.

Da lì saranno condotte a Grotte, dove saranno accolti dall'Amministrazione comunale che ha messo a disposizione una struttura per garantire l'accoglienza.