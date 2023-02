Sfiorata la tragedia a scuola: docente vola giù dal terzo piano

Si sarebbe sfiorata la tragedia questa mattina all’Istituto tecnico per geometri "Ines Giganti Curella" di Licata.

Stando ad una prima ricostruzione - seppur frammentaria - dei fatti, un docente sarebbe caduto da una finestra del terzo piano della struttura. Quello che non è al momento chiaro è se si tratti di un gesto volontario.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale "San Giacomo d’Altopasso". L’uomo è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.

Spetterà adesso ai carabinieri della Compagnia di Licata fare luce su quanto avvenuto.