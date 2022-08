"Prodotti ittici in cattivo stato e inadeguatezza igienica dei locali", denuncia e sanzione per titolare di un locale della movida

Ventisette chilogrammi di prodotti ittici, dal valore di circa 800 euro, in cattivo stato di conservazione. E' per questo motivo che il legale rappresentante di un locale, un bar-ristorante, del viale Delle Dune a San Leone è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Ma gli è stata anche elevata una sanzione amministrativa da mille euro per il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria di una cabina dello stabilimento impropriamente adibita a deposito bevande. E poi, anche, la segnalazione all'Asp di Agrigento per inadeguatezze igieniche dei locali. E' questo il bilancio di un controllo - nell'ambito dell'operazione denominata "Estate tranquilla" - effettuato dal Nas su segnalazione dei colleghi dell'Arma di Agrigento.

L'ispezione igienico-sanitaria effettuata dagli specialisti dell'Arma dei carabinieri ha permesso, praticamente subito, di ritrovare - e porre sotto sequestro - i 27 chili di prodotto ittico in cattivo stato di conservazione. Poi, appunto, tutte le altre irregolarità che hanno fatto scattare la sanzione amministrativa e la segnalazione all'azienda sanitaria provinciale.