Addebitati 270 euro per prodotti dietetici e vitamine, ma la 64enne su quel sito internet non c'era mai entrata

Su quel sito internet non c'era mai entrata. E meno che mai aveva comprato online prodotti dietetici, né vitamine. Eppure, in un mese, s'è vista addebitare con 9 diverse operazioni un totale di 270 euro. Sessantaquattrenne agrigentina frodata. E non ha potuto far altro che presentarsi dalla polizia e formalizzare denuncia a carico di ignoti.

La donna, in primo momento, ha visto un addebito da 20 euro. Una spesa che non ricordava. S'è ripromessa di controllare perbene, ma se ne è dimenticata. Quando, dopo diverse settimane, ha dato un'occhiata al suo conto corrente ha scoperto che c'erano altri anomali, anzi misteriosi, addebiti: sette da 30 euro e uno da 40. A questo punto, ha provato a verificare e tutti gli addebiti sono risultati fatti da un sito internet, dal nome inglese, che vende prodotti dietetici, integratori, vitamine. Cose che l'agrigentina non aveva mai, appunto, comprato, anche perché non conosceva l'esistenza del sito internet. Comprendendo d'essere stata frodata, è corsa dalla polizia. Agli agenti ha raccontato tutto ed ha fornito anche le copie degli addebiti subiti.

I poliziotti hanno trasmesso il fascicolo ai colleghi della Postale. Saranno loro ad occuparsi dell'attività investigativa per cercare d'arrivare all'identità di chi ha addebitato quei complessivi 270 euro alla sessantaquattrenne.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.