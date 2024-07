Dominare le paure e imparare dagli insuccessi: il procuratore Vella incontra gli atleti olimpici di sciabola

Gioco di squadra, l'importanza di dominare le proprie paure e imparare dai propri insuccessi. È su questo che si è concentrato il procuratore della Repubblica di Gela, ex aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella che ieri ha partecipato ad un incontro formativo con le nazionali italiane di sciabola, maschile e femminile, al centro federale del Coni di Tirrenia. Gli atleti italiani sono in ritiro in preparazione delle prossime Olimpiadi di Parigi 2024, insieme a tutto lo staff tecnico guidato dal Ct maestro Nicola Zanotti. Ed è stato proprio Zanotti a volere fortemente l'incontro col magistrato siciliano.

Vella, durante l'incontro, ha parlato della sua esperienza in diverse procure siciliane di frontiera e alla Dda di Palermo. Ma si è appunto concentrato - lasciando un messaggio importante agli atleti, ma non solo - su quanto sia importante il gioco di squadra e su quanto sia indispensabile dominare le proprie paure e di imparare dai propri insuccessi. Al termine dell'incontro i giovani atleti olimpici hanno ringraziato il procuratore donandogli la maglia della squadra Italia di sciabola.