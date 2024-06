Giustizia, il procuratore aggiunto Vella saluta l'Ordine degli avvocati

Il procuratore aggiunto Salvatore Vella ha salutato l'Ordine degli avvocati: il magistrato, originario della provincia di Trapani, da dodici anni è in servizio ad Agrigento prima come sostituto, dal maggio del 2017 come procuratore aggiunto e per due anni, fino alla scorsa estate, come procuratore capo reggente.

Dal 2 luglio prenderà servizio al tribunale di Gela come procuratore capo. Questa mattina, intanto, è stato accolto per un commiato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Agrigento.

Il presidente Vincenza Gaziano e gli altri consiglieri gli hanno riservato parole di grande apprezzamento per il lavoro svolto e un augurio per prosieguo dell'attività.