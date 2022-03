Giustizia, Procura generale di Cagliari: si è insediato Luigi Patronaggio

Davanti al collegio della Corte d'appello di Cagliari, presieduta dalla giudice Gemma Cucca, si è insediato oggi il nuovo procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio. L'ex procuratore di Agrigento ha preso formalmente la guida della Procura generale del capoluogo sardo, nel corso di un'udienza a cui hanno presenziato delegazioni di tutti gli uffici giudicanti e requirenti.

E' il pm che aveva messo sotto accusa il leader della Lega Matteo Salvini, contestandogli il sequestro di persona e l'omissione di atti d'ufficio per aver impedito in due distinte occasioni lo sbarco dei migranti a bordo della Nave Diciotti e della nave di Open Arms. Prendendo possesso delle sue funzioni, Patronaggio - nominato a larga maggioranza dal Consiglio superiore della magistratura - ha ricordato gli anni di servizio in Sicilia e voluto citare due sue figure di riferimento, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con il quale ha lavorato agli inizi della sua carriera da magistrato. "Ho bisogno dell'aiuto di tutti - ha detto il neo pg di Cagliari - vengo da 37 anni anni di esperienza fatti in magistratura, con maestri di grande prestigio come i dottori Falcone e Borsellino, ma con tanti altri che mi hanno dato molto". Nel suo discorso Patronaggio ha voluto rimarcare il momento difficile della magistratura colpita dagli scandali e da una perdita di credibilità dovuta - a suo dire - dai giochi di potere. "E' necessario, dunque - ha concluso - che la magistratura lavori all'insegna dell'autonomia, dell'indipendenza e dell'onestà intellettuale".