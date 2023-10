A seguito della prima sentenza il paziente ha proposto appello chiedendo la riforma del verdetto di primo grado.Adesso anche la Corte d’appello di Catania ha stabilito che nessun danno è stato causato al paziente. Il medico agrigentino non dovrà dunque versare alcuna somma a titolo di risarcimento mentre il paziente che lo accusava è stato condannato a pagare le spese processuali di entrambi igradi di giudizio e quelle relative alle consulenze tecniche.

I giudici, in primo grado, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Margherita Bruccoleri e Marco Patti, aveva rigettato l’istanza di risarcimento del danno in quanto i legali avevano dimostrato ed accertato che la condotta del medico era stata corretta e diligente.

“Non sussiste alcuna responsabilità professionale”: si è pronunciata così la Corte d’appello di Catania nei confronti di un medico agrigentino citato in giudizio da un paziente che lamentava di avere subito un danno causato dalla mancata diagnosi di una patologia tumorale e dall’adozione di terapie inadeguate. Il paziente si era rivolto al Tribunale di Ragusa per accertare la responsabilità del medicochiedendo un risarcimento del danno di oltre 60 mila euro.

Il paziente aveva chiesto un risarcimento danni di oltre 60 mila euro. La Corte di appello gli ha dato torto e ora dovrà pagare le spese processuali per i due gradi di giudizio

“Non diagnosticò un tumore e adottò terapie inadeguate”, medico citato in giudizio ma per i giudici non è colpevole