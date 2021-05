Processo "Don Carlos", dopo sei anni arrivano due assoluzioni

L'accusa per due coniugi era di aver acquistato e rivenduto droga usando come base un bar di Favara

Si è concluso con una assoluzione, con formula piena, il processo denominato "Don Carlos" in cui erano imputati i coniugi Pasquale Ciranna e Concetta Cammilleri, entrambi difesi di fiducia dall’avvocato Sergio Baldacchino. L'accusa per i due era di aver gestito, nel 2013, un giro di droga che aveva come base un bar di Favara con stupefacente che veniva acquistata da terzi soggetti a Palermo.

In particolare Ciranna era accusato per avere "acquistato e detenuto con finalità di cessione a terzi" di 10 panetti per un peso complessivo di un chilo di hashish.