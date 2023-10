Confermate in Corte di appello le condanne per il crollo due secentesche strutture nobiliari del centro storico, cadute al suolo fra il 14 marzo e il 25 aprile del 2011, vale a dire i palazzi Schifano e Lo Jacono Maraventano. Quest'ultimo, il secondo a crollare in ordine di tempo, ha ceduto appena 72 ore dopo la processione del venerdì santo, quando c'erano migliaia di persone assiepate ad attendere il passaggio del simulacro.

Il crollo, invece, e' avvenuto all'alba del lunedi' di Pasqua quando la strada era deserta e non c'erano passanti. Le 5 condanne, inflitte in primo grado dal tribunale di Agrigento il 5 luglio del 2019, sono state decise solo per il crollo del palazzo Lo Jacono. Altri 4 imputati sono stati assolti già in primo grado.

La pena più alta, un anno e due mesi di reclusione, è stata inflitta all'architetto Gaspare Triassi, funzionario del Comune di Agrigento e direttore dei lavori di messa in sicurezza del Palazzo Lo Jacono. Un anno di reclusione per Giuseppe e Carmelo Analfino, responsabili della ditta "Edil.Co.A", l'impresa che eseguì i lavori, secondo il consulente della Procura, "non inutili ma dannosi"; il geometra Andrea Patti, componente del collegio di progettazione e direzione dei lavori urgenti per la messa in sicurezza e l'architetto Calogero Tulumello, responsabile unico del procedimento di messa in sicurezza.

I cinque imputati riconosciuti colpevoli erano stati condannati anche risarcire i proprietari di alcuni immobili che sono stati evacuati in seguito al crollo, che si sono costituiti parte civile con l'assistenza degli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pennica. Triassi, Tulumello e Principato sono stati assolti dall'accusa di violazione del codice dei beni culturali che scaturiva da presunti inadempimenti legati al deposito dei progetti e dei documenti relativi ai calcoli. Triassi, Sciara e Principato, inoltre, sono stati assolti dall'accusa di avere provocato il crollo del palazzo Schifano "omettendo qualsiasi atto di salvaguardia".

Triassi, Giuseppe e Carmelo Analfino erano accusati anche di falso: l'accusa, per la quale Calogero Analfino è stato assolto, scaturiva dall'attestazione dello stato dei lavori di messa in sicurezza che, secondo l'accusa, aveva documentato falsamente la collocazione di alcuni tiranti.