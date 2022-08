Problemi all'impianto audio, salta concerto dei Subsonica alla Valle dei Templi

Un grave problema all'impianto audio ha costretto gli organizzatori ad annullare il concerto dei Subsonica in programma ieri sera alla Valle dei Templi di Agrigento. Durante l’esibizione del “gruppo spalla” pare ci sia stato un malfunzionamento che ha mandato in corto il sistema di amplificazione.

Gli organizzatori hanno fatto un tentativo di ripristinarlo in tempo utile ma non è stato possibile farlo in condizioni di sicurezza tanto da essere costretti a congedare i 1.500 fan venuti da mezza Sicilia. A salire sul palco per scusarsi con sono stati sia il titolare dell'azienda che si è occupata dell'amplificazione che la stessa band che è uscita dal backstage per giustificare la situazione.

Sui social in tanti, quando si è registrato il problema, chiedevano chiarimenti all'organizzazione, che al momento sul fatto non ha rilasciato alcuna dichiarazione o pubblicato un post di chiarimento. "Siamo qui aspettando i Subsonica - scrive una fan - problema tecnico pare.. ma nessuno dice niente.. non è carino.. che qualcuno dica qualcosa.. che succede?".

Più chiaro il messaggio di un altro spettatore: "Aspettiamo chiarimenti per il rimborso del biglietto".