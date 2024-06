Cedimento stradale, Aica avvia i lavori in via Pirandello: chiuso al transito un tratto di via Empedocle

Dopo il transennamento dello scorso 22 aprile dell’area di largo Taglialavoro, interessata da un vistoso cedimento stradale, oggi Aica ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria.

In mattinata gli operai hanno iniziato le operazioni di scavo per risalire alle cause del problema. Per la durata dei lavori, è stato interdetto il traffico veicolare nel tratto compreso l’abside della chiesa di San Pietro, incrocio via Pirandello, e la via Empedocle.

