Problemi elettrici di Siciliacque, saltano i turni idrici in nove comuni

Siciliacque sospende la fornitura elettrica al campo pozzi di Favara di Burgio. Scatta la sospensione dei turni idrici in 9 Comuni ovvero: Caltabellotta e frazione San Carlo; Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Porto Empedocle ed Agrigento (Poggio Muscello e Villaggio Peruzzo), Palma di Montechiaro, Licata (serbatoio Sant’Angelo).

La distribuzione idrica prevista per le giornate di domani e dopodomani nei comuni interessati e nelle zone servite dai serbatoi, potrà subire slittamenti e limitazioni.

La turnazione idrica, secondo quanto fa sapere Aica, tornerà regolare non appena ripristinata la fornitura da parte di Siciliacque, ma per per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.