Problemi elettrici e principio di incendio in più attività commerciali, vigili del fuoco in azione a Favara

Paura in corso Vittorio Veneto a Favara per un principio di incendio in un negozio di articoli sportivi dove, un probabile sbalzo di tensione dell'energia elettrica ha causato danneggiato parte dei sistemi informatici dell'attività commerciale. Ad allarmare il titolare sarebbe stata la vista de fumo che fuoriusciva dal PC. tempestiva è stata la richiesta di soccorsi.

Sul posto, oltre ai carabinieri della locale tenenza, si sono precipitati due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i tecnici di Enel. Nella trafficata arteria urbana e, nello specifico, nei pressi del negozio di articoli sportivi sono in corso i lavori di metanizzazione. Agli operai della società elettrica spetterà il compito di stabilire eventuali correlazioni fra il principio di incendio e le opere per la posa dei tubi del gas. Disagi elettrici che avrebbero interessato anche altre attività commerciali della zona e diverse abitazioni. A scopo precauzionale, negli gli immobili limitrofi agli scavi è stata momentaneamente staccata la corrente elettrica.