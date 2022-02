Principio di incendio al Comune, apprensione fra gli impiegati: salta la corrente elettrica

Principio di incendio al pianterreno del Comune di Sciacca e corridoi ed uffici si riempiono di fumo. Si sono registrati momenti di grande apprensione stamani fra i dipendenti del Municipio che, all'improvviso, hanno visto aumentare il fumo e che, inizialmente, non capivano da dove avesse avuto origine l'incendio. Ma ci hanno messo poco, naturalmente, a capire che la fiammata si era sviluppata nel contatore elettrico che alimenta il palazzo di città.

Il principio di incendio è stato subito domato e, per fortuna, non si sono registrati danni. Ma al Municipio è saltata la corrente elettrica. Una ditta si è subito messa al lavoro per sistemare l'impianto elettrico e, al momento, è in corso una riunione per decidere l'eventuale chiusura degli uffici per qualche giorno, finché l'impianto elettrico appunto non tornerà funzionante e in piena sicurezza.