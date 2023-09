Principio di incendio scatena il panico in via Callicratide: i pompieri evitano il peggio

Paura in via Callicratide, ad Agrigento, per un principio di incendio in un appartamento di un complesso condominiale. Sul posto, hanno lavorato due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento. Ad allarmare la proprietaria della casa e i vicini è stato del fumo che fuoriusciva dalle aperture dell'immobile. Al loro arrivo, i pompieri avrebbero accertato la causa che sarebbe dovuta a problemi elettrici: erano dei fili del frigo che, a causa di un cortocircuito, "fumavano".

Sul posto anche un'ambulanza del 118, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. L'immobile è stato messo in sicurezza e i danni non dovrebbero essere di grande entità.