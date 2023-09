Il principe Michael di Kent visita la Valle dei templi: è il cugino della regina Elisabetta II

Visita nella Valle dei templi, ieri pomeriggio, per uno dei membri della famiglia reale britannica: Michael di Kent, cugino di primo grado della regina Elisabetta II recentemente scomparsa.

Accompagnato dal sindaco Francesco Miccichè, Michael di Kent ha fatto il giro della via Sacra, ammirando i 3 templi dorici, a bordo di un mezzo elettrico. E’ il figlio di George, duca di Kent e di Marina di Grecia. Quindi nipote di re Giorgio V del Regno Unito. I genitori hanno scelto per lui il nome Michael in onore di Michele II di Russia, fratello dello zar Nicola II di Russia, cugino del nonno Giorgio V. Michael è sposato con la baronessa Marie Christine von Reibnitz e ha due figli: Lord Frederick Windsor e Lady Gabriella Windsor. È 52º in linea di successione al trono del Regno Unito.

Massone, è Gran Maestro della Gran Loggia provinciale del Middlesex, appartenente alla Gran Loggia Unita d'Inghilterra, nonché Gran Maestro della Gran Loggia dei Maestri Massoni del Marchio.