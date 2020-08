Coronavirus a Santa Elisabetta, il sindaco Gueli: "Se lo avete incontrato isolatevi”

Dopo la comunicazione ricevuta, dall’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, sulla positività al Covid-19 di un cittadino di Santa Elisabetta residente in Belgio, il sindaco, Domenico Gueli, in un video messaggio, invita i suoi concittadini ad osservare le regole di prevenzione per evitare il rischio del contagio.

Giovane torna da Malta e risulta positivo al Covid, emigrato sabettese ricoverato a Malattie infettive

„ Giovane torna da Malta e risulta positivo al Covid, emigrato sabettese ricoverato a Malattie infettive

Gueli inoltre, lancia un appello a quanti hanno avuto contatti con la persona, attualmente ricoverata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta: “Se avete incontrato il concittadino, autoisolatevi”