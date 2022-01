Scala dei Turchi, ecco il primo bagno del 2022: c'era anche Babbo Natale

Un gruppo di amici empedoclini ha dato vita all'edizione "numero zero" di questa iniziativa organizzata da Rodolfo Miccichè. Si spera di farla diventare una tradizione coinvolgendo più persone

“Babbo Natale ha posticipato il suo rientro in Lapponia per fare il bagno alla Scala dei Turchi e festeggiare l’arrivo del 2022”: con questo spirito, tra fantasia ed ironia, si è svolta l’edizione numero zero del “Primo bagno dell’anno” organizzata da Rodolfo Miccichè.

Hanno partecipato alcuni amici di Porto Empedocle sfidando le gelide acque invernali, anche se comunque “aiutati” da una bella giornata di sole.

Il primo gennaio del 2022, sulla spiaggia della Scala dei Turchi, si è così aperto con uno scenario tutt’altro che desolato e freddo: oltre a Rodolfo Miccichè c’erano anche Marcello Mira (vestito da Babbo Natale), Luigi Sanfilippo, Salvatore Massimino, Lino Gucciardo, Salvatore Marotta, Domenico Vertani, Domenico Palillo, Fabio Turone e Alessandro Neri.

Il “Primo bagno dell’anno” è stato organizzato in forma ridotta per evitare assembramenti.

“Speriamo - ha detto Rodolfo Miccichè - di farlo diventare una tradizione coinvolgendo altri “matti” a partire dal prossimo anno, magari senza più restrizioni. Ma nel frattempo, in pochi, ci siamo goduti questo bel momento in uno scenario davvero unico”.

