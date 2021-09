Con le prime piogge saltano alcuni tombini, allagamenti e disagi nei quartieri più a rischio

Le prime piogge di fine estate hanno già messo a dura prova le strade di Licata che, in alcuni punti, si sono allagate causando non pochi disagi per automobilisti e residenti delle aree più colpite.

Le difficoltà maggiori si sono registrate nei quartieri Oltreponte e Fondachello-Playa. In queste zone, particolarmente esposte a questo tipo di problematica, sono saltati alcuni tombini.



Ulteriori precipitazioni dovrebbero tornare a verificarsi nelle prossime ore e il livello di attenzione rimane alto.