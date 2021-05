Polemiche e "scontri" sul Prg di Lampedusa, Martello: "Dovevano pensarci prima”

"L'opposizione aveva il tempo per esaminare il piano regolatore in consiglio comunale, quella era la sede dove potevano esprimere il proprio giudizio. Cosa che non hanno fatto. Il ricorso che adesso fa l'opposizione non ha nessun valore, perché se volevano dare un contributo vero dovevano esprimersi in consiglio comunale". E' con queste parole che, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, è intervenuto in merito alla richiesta del gruppo consiliare "Fare Lampedusa e Linosa" di annullare, in autotutela, la delibera d'adozione del Prg emessa lo scorso 11 marzo dal commissario ad acta.

Prg di Lampedusa, l'opposizione: "La delibera di adozione è illegittima"

"Le amministrazioni che ci sono sono state dal 2002 al 2017 non hanno mai fatto nulla per approvare o bocciare il piano regolatore. Nel 2017, è stata attivata la procedura di approvazione. Il Prg è stato portato in Consiglio e la maggioranza e l'opposizione si sono dichiarati incompatibili. E' arrivato quindi il commissario e lo ha approvato - ha spiegato il sindaco Martello - . Noi non abbiamo fatto nulla di eccezionale, abbiamo solo chiuso un procedimento. Se quelli che mi hanno proceduto volevano andare avanti con lo strumento urbanistico, avrebbero dovuto portarlo in consiglio comunale e modificarlo. Noi – ha concluso il sindaco di Lampedusa e Linosa - abbiamo preso le carte che risalgono al 2002 per l'ottenimento delle certificazioni di valutazione ambientale e strategica e dopo non abbiamo modificato niente nell'estensione dello stesso Prg”.