Meteo, arriva un assaggio di primavera: temperature fino a 25 gradi

Archiviata la pioggia, su Agrigento e la Sicilia arriva il sole con temperature in netta risalita. “La rapida perturbazione in transito sulla Sicilia, foriera di piogge intermittenti e brevi rovesci lungo il versante tirrenico, ha ormai le ore contate: a partire da oggi il tempo volgerà ad un deciso miglioramento su tutta l'Isola per effetto della graduale rimonta del promontorio subtropicale sul Mediterraneo”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Bonina, che aggiunge – “nella seconda parte della settimana l'inverno - fino ad ora complessivamente mite e clemente poiché dominato dalle umide correnti atlantiche - subirà un'importante battuta d'arresto: sotto l'egida dell'anticiclone, quantomeno fino a sabato ci attendono condizioni di tempo stabile e ben soleggiato, salvo sterili velature di passaggio, in un contesto termico dai tipici connotati primaverili. Il sovrascorrimento delle calde correnti di matrice nordafricana sulle fredde acque dei mari siciliani favorirà il suggestivo fenomeno delle nebbie d'avvezione lungo i litorali meridionali: la “Lupa” potrà localmente fare la sua comparsa sulle coste ragusane e agrigentine”.

Caldo fuori stagione

"Elemento saliente dei prossimi giorni – prosegue Bonina di 3bmeteo.com – sarà un marcato aumento delle temperature, che si porteranno ben al di sopra delle medie climatiche d'inizio febbraio. L'apice del caldo fuori stagione è atteso tra venerdì e sabato, quando all'afflusso di masse d'aria d'estrazione algerina si assocerà un generale rinforzo dei venti di Ostro, Libeccio e Scirocco. In questa fase le massime potranno varcare la soglia dei 25°C a Palermo, 23-24°C a Catania e Siracusa e 21-22°C ad Agrigento e Trapani, mentre lo zero termico permarrà confinato oltre i 3500 metri d'altitudine”.

Da domenica i segnali di cambiamento

"Nel corso del weekend l’anticiclone cederà gradualmente sotto la spinta di una nuova perturbazione atlantica, che nella giornata di domenica apporterà piogge e rovesci diffusi su gran parte del Centronord. In Sicilia i primi effetti della nuova circolazione depressionaria si faranno strada probabilmente tra la serata di domenica e la mattinata di lunedì con il ritorno di una diffusa coperta nuvolosa e di nuove precipitazioni a partire dalle province occidentali. Tale dinamica determinerà il ritorno di temperature più consone ai canoni invernali e aprirà la strada ad una fase meteorologicamente più dinamica. Freddo e neve a bassa quota, tuttavia, appaiono ancora lontani”, concludono da 3bmeteo.com.

