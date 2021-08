Meteo, prosegue l'estate sulla Sicilia: arriva aria calda dal nord Africa sull'Agrigentino

Prosegue l'estate sulla Sicilia con l'alta pressione che è garanzia di tempo stabile e soleggiato anche in avvio della nuova settimana su gran parte delle province. Gli unici disturbi - secondo quanto rende noto il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera - potranno aversi sulle coste tirreniche al primo mattino per la presenza di nubi basse e, al pomeriggio, sulle zone montuose ed interne; su queste ultime non si esclude qualche breve acquazzone in particolare su zona Etna e monti Iblei.

Torna ad aumentare il caldo seppur temporaneamente. Il clima gradevole degli ultimi giorni, secondo una classica estate mediterranea, lascerà però il posto al ritorno del caldo africano tra lunedì e mercoledì quando è atteso un nuovo aumento delle temperature. Tuttavia non si raggiungeranno i picchi elevati delle scorse settimane; le massime oscilleranno mediamente tra 29 e 32°C sulle zone di costa, dove il clima sarà afoso, con punte fino a 34-37°C su palermitano, trapanese, piana di Catania, ragusano ie siracusasno. Non si esclude qualche picco di 38-40°C a Catenanuova. Nella seconda parte della settimana l'anticiclone africano è atteso indebolirsi sotto la spinta di più fresche ed instabili correnti dal Nord Europa; sulla Sicilia però si dovrebbero avere marginali effetti in termini di precipitazioni anche se le tempeature caleranno di qualche grado portandosi su valori più in linea col periodo.

AGRIGENTO: prosegue l'estate su Agrigento e provincia stante la presenza dell'anticiclone, garanzia di tempo stabile e soleggiato. Unici disturbi saranno causati da annuvolamenti ad evoluzione diurna su zone interne e montuose durante il pomeriggio. Le temperature sono previste aumentare da lunedì per via dell'arrivo di aria più calda dal nord Africa. Su Agrigento sono attese massime fino a 31-33°C. Un indebolimento dell'anticiclone nella seconda parte di settimana quando è atteso un calo delle temperature.

PALERMO: prosegue l'estate su Palermo e provincia con l'anticiclone che determina tempo stabile e soleggiato, salvo qualche nube al mattino sulle zone costiere. Le temperature sono attese aumentare in avvio di settimana per il ritorno dell'anticiclone africano; tuttavia non sono attese punte elevate di temperature anche se si potranno toccare punte di 33-35°C. Si tratterà comunque di una fase temporanea, le temperature sono previste in calo nella seconda parte della settimana quando la coda di una perturbazione in discesa lungo le Adriatiche lambirà la Sicilia con qualche fenomeno.

MESSINA: estate a gonfie vele sulla città dello Stretto e provincia con l'alta pressione; se si eccettuano locali addensamenti mattutini è il sole a prevalere. Le tempeature dopo la parentesi di caldo accettabile per la ventilazione settentrionale, torneranno ad aumentare in avvio di settimana; le massime tra martedì e mercoledì si porteranno verso i 32-33°C; nel contempo il clima si farà più afoso. Le temperature sono attese in calo nella seconda parte della settimana, riportandosi nelle medie, quando una perturbazione in discesa lungo le regioni Adriatiche lambirà la Sicilia con qualche fenomeno.

CATANIA. Estate ancora sugli scudi su Catania con la presenza dell'anticiclone; tuttavia una modesta attività cumuliforme dovuta ad infiltrazioni di aria fresca in quota è alla base di nubi cumuliforme in zona Etna con qualche fenomeno che può raggiiungere anche la Pianura catanese durante le ore pomeridiane. Le tempeature sono destinate ad aumentare nel corso della settimana per l'arrivo di aria più calda dal Nord Africa; le massime in città sono attese portarsi fino verso i 35°C.