Meteo, inizio settimana rovente: nell'Agrigentino picchi di 34 gradi

Inizio di settimana ancora rovente su gran parte della Sicilia, raggiunta dall’ennesima ondata di caldo africano. Tra lunedì e martedì bollenti correnti dal Nord Africa invaderanno l’isola a iniziare dal Trapanese, portando così una nuova impennata delle temperature. E' il parere del meteorologo di 3bmeteo.com, Manuel Mazzoleni. Per l'esperto già lunedì le massime si spingeranno localmente sin verso i 35-37°C su interne del Palermitane, dell'Ennese e del Catanese, mentre martedì le colonnine di mercurio potrebbero sfiorare i 38/39°C sulla piana di Catania ma diffusamente i 34/36°C nelle zone interne dell’isola.

Il caldo inizierà, tuttavia, ad allentare la presa a iniziare da mercoledì grazie all’ingresso di correnti più fresche dai quadranti settentrionali, portate da un fresco vortice depressionario in arrivo al Centro Nord, responsabili anche di annuvolamenti lungo il versante tirrenico, con al più isolati piovaschi a ridosso dei rilievi.

Nel dettaglio di Agrigento, il caldo si farà sentire sino a mercoledì con massime che in città si porteranno vicino ai 33-34°C, qualche grado in più nelle zone interne della provincia. Da metà settimana, poi, l’ingresso di correnti più fresche porterà un graduale calo delle temperature che entro il week end potrebbero anche scendere sotto 30°C. Dal punto di vista meteorologico ci aspetta un’altra settimana di bel tempo con al più velature in transito martedì e qualche innocui annuvolamenti mercoledì.