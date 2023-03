Meteo, weekend col sole: in provincia temperature fino a 17 gradi

In attesa dell'inizio della primavera, previsto per lunedì prossimo, in Sicilia ci si avvia verso un week end con tempo stabile e in prevalenza soleggiato - e solo a tratti irregolarmente nuvoloso - con temperature anche in netto rialzo a causa dell'espansione dell'anticiclone subtropicale.

"Entro domenica infatti si potranno raggiungere agilmente massime fino a 18-20°C con punte localmente superiori sui settori interni lontani dal mare - - spiega il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com - . Su Palermo previste massime fino a 18°C, mentre su Messina, Catania e Agrigento si potrà registrare qualche grado in meno, con valori attorno ai 15-17°C. Venti in genere deboli salvo residui rinforzi da Nord sullo Stretto di Messina, mentre tra venerdì e sabato è previsto un rinforzo dello Scirocco ma più che altro su Trapanese ed Egadi.

"Incognita perturbazione lunedì prossimo - conclude Ferrara - quando potrebbero tornare delle piogge e dei rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco, ma resta una linea di tendenza che necessiterà di conferme".