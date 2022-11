L'omicidio in piazza

L'omicidio in piazza

Perturbazione che gradualmente abbandonerebbe l'isola riportando condizioni di stabilità su Agrigento e provincia. Temperature che non subiranno grosse variazioni durante la settimana, con massime in città previste fino a +21°C e minime intorno ai +12/+14°C. Venti deboli o moderati da nord-est.

Nello specifico sull'isola ritroveremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso fino alla prima parte di giovedì. A seguire noteremo un graduale aumento della nuvolosità, a partire dal trapanese e dal palermitano occidentale, legato all'arrivo di una perturbazione al Nord. Nella giornata di venerdì, il tempo sull'isola sarà ancora caratterizzato da variabilità, ma con tendenza ad un graduale peggioramento per il possibile arrivo di una perturbazione dai Balcani (non ancora certa la sua traiettoria e interessamento della Sicilia).

Nei prossimi giorni, infatti, un campo di alta pressione continuerà ad interessare le regioni centro-meridionali della Penisola garantendo tempo asciutto e in gran parte soleggiato almeno fino alle porte del weekend. Sono le previsioni di Alessandro Conigliaro di 3bmeteo.

Archiviata la perturbazione di stampo autunnale che nel corso dello scorso weekend ha portato diffuso maltempo e un calo termico su tutta la regione, in Sicilia è tornato a splendere il sole.

Meteo, torna il sole ma non per molto: altra perturbazione in arrivo nel weekend