Meteo, temperature in nuovo aumento: massime fino a 40 gradi e clima afoso

Dopo un weekend caldo ma senza eccessi, la nuova settimana in Sicilia sarà caratterizzata dal ritorno dell’anticiclone africano. Secondo Carlo Migliore di 3bmeteo.com, il rinforzo dei venti di Ponente e Maestrale comporterà un graduale incremento del moto ondoso del Canale di Sicilia, a tratti mossi nel corso del weekend

Dopo un inizio di settimana senza particolari eccessi termici e con qualche addensamento nuvoloso lungo il versante tirrenico messinese, sulla Sicilia è ormai imminente una nuova ondata di calore, che si prospetta comunque meno intensa e duratura di quella che ci ha accompagnato senza soluzione di continuità nel corso della terza decade di giugno. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Bonina.

PUNTE DI 40°C IN PIANURA – Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, tra mercoledì 7 e venerdì 9 luglio l’anticiclone subtropicale tornerà a rinforzarsi sull’Italia meridionale, associato all’afflusso di torride correnti di matrice nordafricana. In presenza di cieli sereni o al più a tratti velati, le temperature massime varcheranno la soglia dei 38-40°C tra il Nisseno, l’Ennese orientale, la Piana di Catania, l’alto Siracusano e parte del Ragusano; picchi termici superiori ai 35-36°C sono attesi anche nell’hinterland di Agrigento, mentre permarranno più miti, umidi e afosi i grandi centri urbani e i tratti costieri tirrenici, esposti in maggior misura al soffio delle brezze. Le condizioni meteo-marine si mostreranno ancora ideali alla balneazione, complici i mari quasi calmi o poco mossi.

GRAN CALDO IN ATTENUAZIONE NEL WEEKEND – Sulla base delle proiezioni di 3bmeteo.com, occorrerà attendere il fine settimana per un parziale ritorno a temperature più affini ai canoni dell’estate mediterranea: tra sabato e domenica, infatti, l’anticiclone subtropicale tenderà ad abbassarsi di latitudine, lasciando spazio all’ingresso di correnti più umide e temperate di matrice atlantica. Il calo termico si mostrerà più accentuato sulle province di Trapani, Palermo e Messina, dove le massime giornaliere si attesteranno tra i 27°C e i 30°C; caldo ancora ben presente sulle pianure centro-orientali e lungo le coste meridionali dell’Isola con valori diurni compresi mediamente tra 33 e 36°C. Il rinforzo dei venti di Ponente e Maestrale comporterà inoltre un graduale incremento del moto ondoso del Tirreno occidentale e del Canale di Sicilia, a tratti mossi nel corso del weekend.