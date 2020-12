Maltempo, allerta meteo "gialla": a Santa Lucia previsti freddo e temporali

Tra oggi e sabato è attesa una perturbazione che porterà molte nubi e associate piogge su buona parte del territorio regionale. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Vincenzo Insinga che spiega: "Più coinvolti i settori occidentali dell'Isola, quindi il Trapanese, ma soprattutto la zona fra Agrigento, Gela e Ragusa. Un po' più ai margini, stavolta, il comparto ionico, soprattutto l'area tra Catania e Siracusa, reduce dai recenti nubifragi". Intanto per oggi, per l'Agrigentino, la Protezione civile ha diramato l'allerta meteo "gialla" per rischio idrogeologico.

Santa Lucia da lupi: freddo, temporali e neve in montagna

"Domenica giungeranno forti e freddi venti di Tramontana - avverte l'esperto di 3bmeteo.com - che favoriranno ampie schiarite sulle province centro-meridionali. Sulla Sicilia settentrionale invece sarà una vera e propria 'giornata da lupi': il Tirreno si trasformerà in una autentica fucina di temporali che andranno ad investire l'area tra Palermo e Messina, apportando piogge intermittenti anche intense, raffiche impetuose che accentueranno la sensazione di freddo, nonché frequenti grandinate lungo le coste; in arrivo inoltre temporali di neve sui rilievi prospicienti, dai 1400 m di quota sul livello del mare su Madonie e Nebrodi, dai 1600 m circa sull'Etna: accumuli degni di nota sono attesi nella stazione sciistica di Piano Battaglia".

Novità del mese

"Infine per la settimana prossima ci attendiamo un piccolo - effimero stante l'esigua durata prevista - segnale di risveglio dell'anticiclone: tra lunedì e martedì è atteso infatti l'avvio di una fase caratterizzata finalmente da condizioni di tempo decisamente più stabile e soleggiato".

Fase primaverile

Cesseranno dunque le precipitazioni, si placheranno i venti, si apriranno i cieli in tutta la regione e la colonnina di mercurio si porterà su valori estremamente gradevoli: le temperature durante le ore centrali del giorno saranno più consone alla stagione primaverile che a quella invernale", conclude Insinga di 3bmeteo.com.