Meteo, l'estate si prende una (breve) pausa: in arrivo pioggia nel fine settimana

La perturbazione in arrivo dal Nord Europa - una vera e propria anticipazione dell'autunno - coinvolgerà anche la Sicilia e la provincia di Agrigento. Sono le previsioni di Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: "Tra venerdì e sabato - dice - ci sarà tempo marcatamente instabile per una perturbazione in discesa dal Nord Europa con rischio ancora una volta di grandine e colpi di vento questa volta anche al Centrosud”.

"Nello specifico già nelle prossime ore ci attendiamo nuovi forti temporali su parte del Nord e in particolare su Alpi, Prealpi e Triveneto - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - ma sarà nella giornata di venerdì che si entrerà nel vivo del peggioramento con rovesci e temporali più diffusi ancora al Nord, ma questa volta anche al Centro. Fra venerdì sera e sabato mattina il fronte temporalesco 'spazzolerà' anche gran parte del Sud Italia anche in questo caso con rischio fenomeni localmente violenti e nubifragi”.

Ad Agrigento, per la giornata di sabato, sono previste nubi sparse e pioggia. La parentesi di maltempo, tuttavia, sarà breve.

"Nei giorni a seguire, quindi la prossima settimana e fin verso il Ferragosto, l'estate tornerà sui propri binari con il ritorno dell'alta pressione subtropicale. Avremo così giornate largamente soleggiate ma soprattutto una ripresa del caldo, che potrebbe tornare molto intenso entro il 10-12 agosto" - concludono da 3bmeteo.com.