Meteo: weekend variabile sulla Sicilia, temperature in calo ma niente piogge nell'Agrigentino

Sulla Sicilia, a causa di correnti più fredde che lambiranno parte della regione, è atteso un weekend a tratti instabile con piogge e rovesci. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Federico Brescia di 3bmeteo.com, i fenomeni potranno risultare localmente abbondanti, soprattutto tra Palermitano orientale, Messinese e Catanese.

La quota neve su queste zone sarà in calo e nelle aree interne nevicherà fino a 800-900mt. Ci sarà comunque spazio anche per finestre di tempo soleggiato. Più stabile e assolato sulle zone occidentali e meridionali dell’isola. Temperature in leggero calo, massime generalmente comprese tra 12 e 15°C. Tra sabato e domenica ventilazione sostenuta da Nord-Ovest. Mare mosso sulle coste tirreniche e nel canale di Sicilia.

Su Agrigento il tempo questo weekend sarà caratterizzato da una nuvolosità variabile, passaggi nuvolosi a tratti compatti disturberanno i cieli, specie sabato. Nel complesso si resterà in un contesto asciutto, con spazi sereni, soprattutto domenica. Temperature in lieve flessione, massime comprese tra 13 e 15°C.