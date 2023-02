In arrivo un weekend freddo ma senza piogge: domenica il termometro va ancora più giù

Tempo soleggiato fino al week end, quando la colonnina di mercurio andrà ancora più giù e sono previste un po' ovunque piogge e temporali.

"Insieme all’alta pressione affluiranno correnti miti che determineranno un aumento delle temperature, con clima gradevole e

massime fino a 15/17 gradi - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com -. Poche variazioni sono attese nella giornata di sabato, con tempo stabile soprattutto sulle aree centro-meridionali e sole prevalente sulle provincie di Agrigento e Catania. Qualche annuvolamento giungerà invece sui settori settentrionali dell’isola ed in particolare sulle provincie di

Palermo e Messina, esposte a venti umidi in rinforzo dai quadranti nordoccidentali".

Domenica, invece, atteso un busco calo delle temperature anche di 5/7 gradi, anche se sulla provincia il tempo dovrebbe mantenersi buono.

"Se la tendenza sarà confermata - conclude Badellino - potrebbe aprirsi per la nostra regione una fase a tratti piovosa, fredda e con nevicate anche a quote basse a partire da lunedì sera. Rimane però un grande margine di incertezza sulla tendenza per la prossima settimana, a causa della distanza temporale".