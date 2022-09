Meteo, l'autunno è alle porte: in arrivo pioggia e aria fresca ma la temperature aumenterà

La Sicilia si trova ai margini di un campo di alte pressioni che interessa gran parte d'Italia e viene così raggiunta da infiltrazioni di aria più fresca in arrivo dai Balcani. Ne consegue una fase all'insegna della instabilità almeno fino alla giornata di venerdì. Sono le previsioni del metereologo Francesco Nucera di 3bmeteo.

Le zone più coinvolte da locali rovesci o temporali saranno i versanti orientali, dal messinese ionico a siracusano e ragusano con tendenza ad estensione delle precipitazioni nella giornata di giovedì anche nell'agrigentino e al nisseno. Non si esclude qualche fenomeno di forte intensità. Altrove avremo una variabilità più asciutta con qualche rovescio tra palermitano e messinese costiero.

Le temperature subiranno una ulteriore diminuzione per via della ventilazione a tratti moderata tra Grecale e Levante che allontanerà nei propri luoghi di appartenenza il caldo africano. Sabato avremo un generale miglioramento con temperature in aumento, da domenica le condizioni meteo potrebbero nuovamente peggiorare per gli avamposti di una perturbazione preceduta da umidi venti di Scirocco. Quest'ultima previsione tuttavia andrà confermata nei prossimi giorni.

Agrigento: instabilità in aumento nella giornata di giovedì con rovesci e qualche temporale nell'agrigentino. Venti di Grecale a tratti moderati Venerdì ampie schiarite in un contesto di variabilità asciutta. Nel weekend più soleggiato con temperature in aumento.