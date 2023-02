Il ciclone di pioggia e tempesta è passato: torna il sereno sull'Isola

Esauritasi la furia del ciclone mediterraneo che fino a venerdì ha bersagliato il versante orientale della nostra regione, con piogge torrenziali, venti tempestosi e abbondanti nevicate in montagna, l’anticiclone torna a rinforzare e il tempo è in miglioramento. Sono le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Nel corso di domenica, tuttavia, dovremo fare i conti con un nuovo impulso di instabilità in arrivo dai Balcani e in scorrimento lungo il fianco destro dell’anticiclone. Questo provocherà il ritorno di qualche pioggia da domenica sera sulle aree settentrionali della Sicilia, in estensione lunedì al versante ionico e a gran parte delle zone interne.

Non si tratterà certo di fenomeni paragonabili a quelli che hanno caratterizzato la recente fase di maltempo, quanto ad intensità. Piogge deboli attraverseranno l’isola e qualche leggera nevicata interesserà i rilievi oltre i 1100m, specie quelli più orientali, nulla di più. E’ attesa anche una certa intensificazione dei venti di Grecale, moderati o al più tesi. Martedì il fronte abbandonerà la Sicilia e il tempo tornerà più stabile e soleggiato per diversi giorni, grazie alla presenza dell’anticiclone.