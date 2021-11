Prevenzione e repressione dei crimini ambientali, il generale di corpo d’armata Marzo in visita

Il generale di corpo d’armata Antonio Pietro Marzo, responsabile del comando Unità forestale ambientale e agroalimentare dei carabinieri, ha visitato, stamani, il centro Anticrimine Natura e il comando provinciale dell'Arma di Agrigento. Ma ha anche incontrato il prefetto Maria Rita Cocciufa.

Durante l'incontro sono stati evidenziati gli importanti risultati conseguiti dall’Arma in materia di protezione dell’ambiente e degli interesse della collettività, soffermandosi anche sulla possibilità di incrementare le forze organiche dei reparti, in modo da svolgere un’azione più incisiva in tema di prevenzione e repressione dei crimini ambientali.