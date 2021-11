Prevenzione dell’infarto e diagnosi delle stenosi coronariche, tomografia computerizzata al "San Giacomo d'Altopasso"

Prevenzione dell'infarto e diagnosi delle stenosi coronariche. Si può, adesso, anche a Licata dove - al "San Giacomo d'Altopasso" - da alcuni giorni è possibile anche la tomografia computerizzata del cuore, nota come coronaro-TC, ad oggi il più efficace metodo non invasivo in grado di eseguire l'esplorazione delle coronarie e della cavità cardiaca oltre ad un esame completo dello stato delle pareti dei vasi. “Il risultato - commenta il commissario straordinario dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Mario Zappia - scaturisce dalla recente installazione presso l’ospedale di Licata di una nuova Tac di ultima generazione in grado di elevare la qualità delle prestazioni offerte presso l’unità operativa di Radiologia. E’ il frutto di un corposo investimento volto ad ampliare ulteriormente la gamma dei servizi resi alla popolazione del territorio”.

L’importanza della nuova metodica strumentale è sottolineata dal direttore del Dipartimento di scienze radiologiche Asp, Angelo Trigona: “la cardio-TC rappresenta una vera rivoluzione nell’ambito della diagnostica cardiovascolare in quanto permette la valutazione, in pochi minuti, dello lo stato di salute del cuore. Siamo pertanto orgogliosi di offrire ai pazienti questa tecnica all’avanguardia per monitorareil rischio di eventi cardiovascolari acuti maggiori, utile anche per calibrare eventuali misure terapeutiche in modo più mirato e tempestivo”.

Oltre alla grande novità relativa all’introduzione della cardio-TC, si intensifica a Licata l’offerta di prestazioni sempre più all’avanguardia come la risonanza magnetica della mammella. Eseguita con sedute settimanalial “San Giacomo d’Altopasso”, questa metodica permette l’accurata valutazione preliminare al trattamento delle pazienti con tumore della mammella già accertato nonché, in alcuni casi selezionati, risulta un importante ausilio per il radiologo senologo nella stessa diagnosi della patologia mammaria. La risonanza magnetica mammaria viene eseguita da medici radiologi senologi che, se necessario, avranno poi la possibilità di completare gli accertamenti presso la diagnostica senologica dell’ospedale di Agrigentodove le biopsie della mammella vengono eseguite grazie sistema “VacumAssistedBreastBiopsy”(VABB).