Contrasto agli incendi dolosi, da lunedì in campo anche i droni

Sarà attivo dal 24 giugno 2024, il servizio di vigilanza antincendio predisposto dal gruppo di protezione civile del libero consorzio lungo alcune strade provinciali e alcune statali nei pressi di aree boscate.

Il servizio sarà svolto attraverso delle postazioni dinamiche con squadre composte da due dipendenti e due volontari delle associazioni di protezione civile che hanno dato la loro disponibilità, ovvero.

Sarà inoltre attivata una squadra di piloti Uas, abilitati per l'utilizzo di due droni, di cui uno con termocamera, per il monitoraggio in tempo reale delle aree verdi e la prevenzione del rischio roghi. I droni saranno utilizzati anche per individuare eventuali attività sospette di piromani e di abbandono di rifiuti lungo le strade provinciali.

Il servizio si concluderà il prossimo 31 agosto.