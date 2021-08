Lotta agli incendi boschivi: firmato documento operativo in Prefettura

Codificati gli interventi da porre in essere soprattutto nelle giornate di cosiddetta allerta arancione per il rischio di roghi

Lotta agli incendi e potenziamento delle attività di prevenzione degli stessi: firmato in prefettura un documento operativo per limitare i danni al nostro patrimonio arboreo.

Il provvedimento è stato sottoscritto dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, dai rappresentanti del dipartimento di protezione civile regionale, del dipartimento di protezione civile del Libero consorzio e dell’Ispettorato ripartimentale delle Foreste.

Le istituzioni, in forza di questo provvedimento, potranno individuare "una forma sinergica di collaborazione e di intervento per garantire la tutela del patrimonio ambientale, volano di sviluppo economico e salvaguardia della popolazione".

In particolare sono state regolamentate e condivise, soprattutto durante le giornate di allerta arancione per rischio incendio, le varie attività di prevenzione e contrasto da effettuare sul territorio della provincia, "con l’obiettivo - dice una nota - di migliorare il sistema di comunicazione in atto esistente e di garantire una maggiore copertura di uomini e mezzi nelle aree maggiormente critiche".