Aids, l'Asp punta sulla prevenzione: ecco come prenotare una visita

Di Hiv si parla ormai poco, ma il virus dell'Aids non è estinto. Per questo l'Asp di Agrigento promuove delle iniziative che potenzino le attività di diagnosi. In particolare sarà adesso possibile, inquadrando un semplice Qr code con il cellulare prenotare una visita attraverso un'app tra il 28 novembre all’8 dicembre prossimi. Il sistema richiede la creazione di un codice personale a sei cifre che permetterà all’utente di ritirare l’esito dell’esame senza dover fornire i propri dati personali.

I cittadini potranno comunque recarsi, senza prenotazione o impegnativa, presso un qualsiasi punto di prelievo Asp indipendentemente da questa specifica iniziativa.

Il prossimo 1 dicembre, alle 9.30, in coincidenza con la Giornata mondiale della lotta all’Aids, presso l’auditorium “Rosario Livatino” del Polo Didattico di Agrigento si terrà una mattinata dedicata agli studenti delle scuole superiori di tutta la provincia, collegati il live streaming, a quelli universitari e ai mediatori culturali che operano sul territorio.

Durante l’iniziativa sarà proiettato il cortometraggio “Io e Freddie, una specie di magia”, promosso dall’Assessorato regionale alla Salute, cui seguirà una discussione con Francesco Santocono, autore del film. Oltre agli interventi dei relatori e degli esperti di settore, è anche prevista una coinvolgente stand up comedy a tema e la presenza di testimonials d’eccezione come i giocatori di basket della Fortitudo Agrigento.

Il prossimo 28 novembre, invece, l'Asp promuoverà un incontro formativo dal titolo "Le infezioni sessualmente trasmesse, strategie di prevenzione" che si svolgerà presso l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento materno-infantile e dall’Unità operativa di educazione e promozione alla salute aziendale, è destinata agli insegnanti ed ai rappresentanti delle associazioni di volontariato.