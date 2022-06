Diocesi, avvicendamenti nelle chiese: ecco tutti i parroci spostati e dove andranno

Avvicendamenti pastorali. Nel giorno della solennità del Santissimo Corpo e del Sangue di Cristo, l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano ha resto noto - richiamando tutti i sacerdoti a mettersi a disposizione della comunità - i nuovi incarichi. Ecco di chi si tratta e quali sono, appunto, gli incarichi:

Don Stefano Nastasi rettore del Seminario arcivescovile

Don Francesco Vaccaro Notte — continuando a esercitare il ministero di esorcista — padre spirituale del Seminario arcivescovile.

Fra Alessandro Campanella O.F.M. cap. cappellano dell’ispedale "San Giovanni Paolo II" di Sciacca

Don Giovanni Gattuso parroco delle parrocchie Santa Maria di Gesù - San Vito martire di Cammarata

Don Antonino Giarraputo vicario parrocchiale delle parrocchie Santa Maria Maddalena - San Francesco di Paola di Sciacca

Don Liborio Lauricella Ninotta - continuando a esercitare il servizio di direttore del centro per la Liturgia della Curia arcivescovile — parroco moderatore e don Gioacchino Atanasio Vassallo parroco in solidum delle parrocchie Santa Croce - B.M.V. della Catena - San Lorenzo (Monserrato) di Agrigento

Don Giuseppe Licata parroco delle parrocchie Spirito Santo - Sant'Antonio Abate di Cattolica Eraclea

Don Calogero Sallì parroco della parrocchia Trasfigurazione di N.S. Gesù Cristo di Palma di Montechiaro

"Esprimiamo la nostra gratitudine ai presbiteri per la loro disponibilità a mettersi a servizio. Accompagniamo con la nostra preghiera le comunità interessate, in particolare quella del Seminario - ha detto l'arcivescovo - . Chiediamo al Signore il dono del suo spirito perché ispiri le nostre scelte e le orienti al bene delle comunità e alla sua maggior gloria".

"Agli apostoli che chiedevano di congedare la folla Gesù rispose: 'Date loro voi stessi da mangiare'. È lo stesso invito che rivolge oggi a ciascuno di noi chiedendoci di offrire noi stessi per il bene degli altri, proprio come fa ogni giorno lui sui nostri altari perpetuando il mistero della sua morte e risurrezione - ha detto l'arcivescovo - . Lo stesso invito è rivolto a chi è chiamato a mettersi totalmente a disposizione della comunità. Possano accoglierlo, in particolare, coloro che vivranno l’esperienza dell’avvicendamento nel servizio pastorale".