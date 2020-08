"Pretende da due escort rapporti sessuali senza pagare": arrestato

Due giovani escort colombiane, che si prostituivano nel centro storico di Sciacca, denunciano e un tunisino di 23 anni: Mohamed Elhash finisce in carcere. Il sostituto procuratore Michele Marrone ha, infatti, chiesto e ottenuto la misura cautelare dal gip del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella. L'indagato - per violenza sessuale e tentata violenza sessuale - si trova in carcere, a Castelvetrano.

Stando a quanto è emerso dall'attività investigativa della polizia di Stato, indagini avviate dopo la denuncia delle due escort colombiante, l'uomo si sarebbe recato nell'appartamento - nel centro storico di Sciacca - dove si prostituivano le due donne e avrebbe preteso di consumare rapporti sessuali senza pagare. Domani, per il tunisino, è previsto l'interrogatorio di garanzia.