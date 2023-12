Veranda abusiva in via Atenea? La denuncia del Codacons: “In città chiunque può fare ciò che vuole”

Il Codacons, con il responsabile regionale Giuseppe Di Rosa, ha denunciato un caso di “probabile” abusivismo edilizio in via Atenea. Si tratta della realizzazione di una veranda in un palazzo che si trova a Porta di ponte, proprio all’ingresso della via più frequentata dagli agrigentini.

“In aderenza allo spirito di collaborazione con l'amministrazione che ne ha sempre animato l'azione, finalizzato alla segnalazione delle problematiche del territorio comunale - scrive Di Rosa - segnaliamo la costruzione di veranda nella centralissima via Atenea.

Si rimane in attesa di un pronto e fattivo riscontro alla nostra segnalazione con l'avvertimento che, laddove il presente stato di cose dovesse permanere e dovesse riscontrarsi il perdurante disinteresse dell'amministrazione, ci vedremo costretti, in funzione della tutela degli interessi dei consumatori, ad attivare i rimedi concessi dalla legge segnalando la vostra inerzia alla Corte dei conti per l'evidente danno erariale e alla Procura della Repubblica di Agrigento per competenza”.