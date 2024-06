Preso con 60 grammi di marijuana in casa: condanna ridotta a quarantenne

Condanna ridotta da un anno e 4 mesi a 8 mesi di reclusione: la Corte di appello di Palermo, al processo bis deciso dalla Cassazione, ridetermina la pena nei confronti del quarantenne Salvatore Pitrone, di Agrigento, arrestato il 2 ottobre del 2020 dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Pitrone, in particolare, era stato sorpreso dai militari nei pressi di un bar mentre parlava con un altro noto pregiudicato. La circostanza li ha insospettiti e ha fatto scattare un controllo domiciliare durante il quale Pitrone ha consegnato spontaneamente circa 60 grammi di marijuana, divisi in due confezioni.

In primo grado, al termine del processo con il rito abbreviato, il gup lo aveva condannato a un anno e 4 mesi di reclusione. Condanna che è stata confermata in appello e che in seguito la Cassazione, pronunciandosi sul ricorso del legale Davide Casà, ha annullato ritenendo che il fatto andasse qualificato come episodio di "lieve entità". Il nuovo processo in Corte di appello è servito per ridurre la pena.