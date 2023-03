Migranti e attivazione del presidio territoriale del 118, qualcosa si muove: ministro scrive al sindaco delle Pelagie

Il servizio di primo intervento (Ppi) pediatrico ha preso il via venerdì pomeriggio e sarà attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Ginecologia, sempre al Poliambulatorio, apre oggi. Ma non è finita perché qualcosa si muove anche per l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118. A scrivere al sindaco Filippo Mannino è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci.

Lo scorso 20 febbraio, in occasione della visita del capo dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Viminale, Valerio Valenti, discutendo anche del rafforzamento del presidio sanitario di Lampedusa, Mannino aveva chiesto l'attivazione di un pronto soccorso pediatrico sia per gli isolani che per i migranti, nonché l'attivazione di un presidio territoriale del 118 che significa 4 medici in più, di cui 2 rianimatori.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha comunicato, adesso, al sindaco delle Pelagie di aver "dato indicazione all'ufficio legislativo di predisporre tempestivamente una proposta normativa, da inserire in sede di conversione del decreto-legge 10 marzo 2023, numero 20, recante 'Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare' che è stata già inviata, il 20 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere l'autorizzazione e depositarla come emendamento del Governo". Adesso non resterà, di fatto, che aspettare che la proposta emendativa possa trovare condivisione governativa prima e parlamentare dopo.

Intanto, attraverso le colonne del Corriere della Sera, il direttore del Poliambulatorio di Lampedusa, Francesco D'Arca, ha evidenziato come i medici in servizio siano troppo pochi. "Con la morte negli occhi, inzuppati dalla testa ai piedi, infreddoliti, e anche in questo caso erano più le donne, terrorizzate, con dieci bambini che tremavano come le foglie, mentre noi conteggiavamo anche otto morti" - D'Arca racconta dello sbarco dei sopravvissuti del doppio naufragio in area Sar Maltese - .

"Non abbiamo il tempo di visitare i migranti che ci portano in poliambulatorio e scatta immediato l'allarme a Cala Pisana o all'Isola dei conigli dove arrivano piccoli barchini non visti da radar e motovedette - aggiunge il direttore del Poliambulatorio - . Saltiamo in ambulanza e, mentre vai, ecco un altro allarme. Anche sugli scogli o sulle spiagge la procedura è obbligata. Attiviamo un triage come in un qualsiasi pronto soccorso. Con il sole che brucia. O al gelo di notte. Deve essere immediata la verifica delle condizioni cliniche. Devo capire subito se ho davanti un asmatico, un cardiopatico. Avviare le donne incinte verso il nostro servizio specialistico di ginecologia. Donne incinte in quantità - dice ancora - . Tante, tantissime, troppe. Quasi tutte al terzo o quarto mese. Molte arrivano in procinto di partorire e allora via con l'elisoccorso a Palermo". Pochissimi i medici: "Due per gli sbarchi con turno giorno e notte, un medico fisso al ps, un pediatra e uno per la continuità assistenziale. Più il sottoscritto. Ma io coordino anche Ustica dove vado il venerdì, dall'altra parte della costa, sul Tirreno. E dovrei stare a Palermo la domenica".