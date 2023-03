Presidio sanitario di base chiuso da oltre 2 anni, la denuncia: “Mai più riaperto dallo scoppio della pandemia”

Chiuso da 2 anni e mai più riaperto da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19: è quanto denuncia Antinino Lo Brutto della “Rete civica della salute”. Si tratta del presidio sanitario di base di Castrofilippo.

“I cittadini castrofilippesi - denuncia Lo Brutto - sono costretti a recarsi presso il poliambulatorio del Comune di

Grotte per richiedere i servizi come la redazione dei piani terapeutici, per presidi, ausili ed anagrafe degli assistiti con non poche difficoltà logistiche dato che è necessario l’utilizzo dell’auto e bisogna percorrere circa 13 km. Tutto questo esponendosi al rischio di contagi incontrando altri utenti di altri comuni oltre ai costi da sostenere per il carburante.

Chiediamo all’Asp e a tutti gli organi competenti la riapertura del presidio nelle stesse modalità pre-Covid con i dovuti accorgimenti di sicurezza”.